TRT Arabic ve TRT World kanalları ile Türkiye’nin sesini uluslararası alanda duyuran TRT, şimdi de Almanca yayınına başladı.

Küresel vicdanın yeni sesi: TRT Deutsch

TRT Deutsch, bugün itibarıyla dijital platformlarda test yayınına başladı.

TRT kanallarının ve dijital platformlarının uluslararası alanda artan etkinliği, üstlenilen görevler ve yurt dışında kazanılan prestijli ödüller TRT'nin uluslararası alanda etkin bir marka olma yolunda attığı önemli adımlar oldu.

TRT uluslararası kanalları ile küresel vicdanın sesi olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, test yayınına başlayan TRT Deutsch'da, güncel olaylar farklı açılardan incelenerek ana akım medyada fark edilmeyen alternatif konular masaya yatırılacak.

TRT Deutsch, güvenilir bir haber kaynağı olmanın yanında kendisini her türlü ayrımcılağa karşı konumlandıracak. İlginç röportajlar, farklı konularda üretilecek raporlar ve video içerikleriyle fikir çeşitliliğine katkıda bulunacak.

Kaynak: TRT Haber