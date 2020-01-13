Güney Kore'de bazı şirketler işe alım mülakatlarında yapay zeka kullanmaya başladı.

İş arayanlar işe alınabilmek için önce yapay zeka ile yaptıkları mülakatı geçmek zorunda.

Ancak onun sorularını yanıtlamak çok kolay değil.

Yapay zeka, öz geçmişlerdeki doğru olmayan bilgileri tespit edebiliyor,

Yüz tarama teknolojisi ile adayların belirli durumlarda nasıl tepki verdiklerini de ölçüyor.

Yapay zeka, başvuruda bulunanların bilinçaltı davranışları da dahil olmak üzere 37 farklı yeteneğini değerlendirebiliyor.

Firmalar bu yöntemden memnun.

Ancak yapay zekanın kullanımı arttıkça, bu teknolojiyi yenmek için geliştirilecek fikirlerin de aynı oranda artacağı belirtiliyor.

Kaynak: Reuters