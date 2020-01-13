Tel Abyad'ın batı kırsalından başlayan tünel, Suriye-Türkiye sınırına, kent merkezine ve güneydeki Ayn Arus beldesine uzanıyor.

Tünelde, teröristlerin barınmak için konteyner malzemelerinden odalar yaptığı, elektrik ve su hatları çekerek yerin altını geçici yaşam alanına çevirdiği görüldü.

Teröristler, tünelleri Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazmıştı.

Harekat sırasında birçok farklı girişi bulunan tünellerden tespit edilenlerin girişleri uçak ve topçu saldırılarıyla çökertilmişti.

Çok sayıda tünel bulunmuştu

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da çok sayıda tünel bulunmuştu.

Sivilleri kendisine kalkan yapan PKK/YPG'nin hastane ve okulların altına kazdığı tünel ve sığınaklar ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA