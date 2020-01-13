Türkiye'nin İdlib ve Libya ile ilgili talepleri karşılandı, her iki bölgede de ateşkes ilan edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'la Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Konuk Evi'nde yapılan görüşmede, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları istişare edilecek.

Görüşmenin ardından, Türk ve Rus heyetler ile Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter'in katılacağı Genel Kurul Toplantısı başlayacak.

Türkiye ve Rusya'nın ortak çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Kaynak: TRT Haber