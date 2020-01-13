Dünya
İdlib'de 3 yeni kontrol noktası açıldı13 Ocak 2020 Pazartesi 13:09 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:58
Rusya ordusu, İdlib'de sivillerin tahliyesi için 3 yeni kontrol noktası açıldığını duyurdu.
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde, hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak amacıyla ateşkes uygulanması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Türkiye ve Rusya Federasyonu bölgede 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanması konusunda mutabık kaldı.
Rusya ordusu bugün yaptığı açıklamada, İdlib'de sivillerin tahliyesi için 3 yeni kontrol noktası açıldığını duyurdu.
Kaynak: TRT Haber