Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Reuters Newsmaker Forumu'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ve Kuzey İrlanda'nın birlikle daha yakın ilişki yürütmesini öngören anlaşmanın İskoçya'daki bağımsızlık söylemlerine olan etkisini değerlendirdi.

İskoçya'nın Birleşik Krallık'ta kalmasının bölge için daha iyi olacağını düşündüğünü dile getiren Blair, "Ama Brexit, İskoçya'nın bağımsızlığını tekrar masaya getirdi. Bu sorunun diğer bir boyutu da Johnson'ın anlaşmasının kabul edilmesi halinde Kuzey İrlanda'da karmaşık bir durumun ortaya çıkması" ifadelerini kullandı.

Anlaşmada, Kuzey İrlanda'nın AB ile gümrük birliğinde kalmasına imkan tanındığına dikkat çeken Blair, "Açıkçası İskoç milliyetçileri, artık argümanları için ek bir boyuta sahip durumdalar. Buna katılmıyorum ancak 'Kuzey İrlanda'nın ortak pazarda kalmasına izin verdiniz, neden bize izin verilmiyor? Biz de Brexit'e referandumda güçlü bir şekilde karşı oy verdik' diyeceklerdir" dedi.

İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumuna yönelik talepler artıyor

2020'nin ocak ayına ertelenen Brexit'e dair tartışmalar devam ederken, özellikle İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumuna yönelik talepler giderek güçleniyor.

2016'daki Brexit referandumunda İskoçya ve Kuzey İrlanda "hayır", İngiltere ve Galler ise "evet" oyu kullanmıştı.

İskoçya'da 2014'te yapılan bağımsızlık referandumunda Birleşik Krallık'tan ayrılma yüzde 54 ile reddedilmişti. Bu sonuçta merkezi yönetimin İskoçya'nın Birleşik Kralık'tan ayrılması durumunda AB'den de ayrılmış olacağı yönündeki açıklamanın etkili olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA