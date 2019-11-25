Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik bombardımanında 100 sivil hayatını kaybetti, 50 bin sivil yerinden edildi.

"10 bin aileden oluşan yaklaşık 50 bin sivil yerinden edildi"

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün yazılı açıklamasına göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esed rejimi askerleri, İran destekli yabancı gruplar ve Rusya'nın saldırılarında son 25 günde 10 bin aileden oluşan yaklaşık 50 bin sivilin yerinden edildiği bildirildi.

Aynı dönemde İdlib'de 90, Hama'da 1 ve Halep'te 9 sivilin hayatını kaybettiği, ölenlerden 37'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu güçlerin sivillerin geri dönüşlerini de engellemek amacıyla hastane, Sivil Savunma gibi yaşam merkezlerini vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, saldırılarından kaçan sivillerin büyük bir kısmının Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki kamp alanlarına, İdlib'deki zeytinliklere ve Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığındığı aktarıldı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

Kaynak: AA