Dünya
Rusya'da gaz sızıntısı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi25 Kasım 2019 Pazartesi 15:41 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 15:44
Rusya'nın Nijegorodsk bölgesindeki bir okulun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde meydana gelen sızıntı nedeniyle 44 öğrenci zehirlendi.
Rus TASS haber ajansına göre, Nijegorodsk bölgesindeki orta okulunun yakınlarında gaz dağıtım merkezinde sızıntı meydana geldi.
Gazdan etkilenen 44 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Okulda derslerin iptal edildiği ve sızıntının giderildiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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