Dünya
Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye geliyor25 Kasım 2019 Pazartesi 15:45 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 15:55
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ocak ayının ilk günlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunacağını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’İn 2019’un sonunda faaliyete geçmesi beklenen TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışı için Ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını kaydetti.
Peskov, ziyaretin kesin tarihinin henüz belli olmadığını ancak önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.
Kaynak: DHA