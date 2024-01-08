Tokyo'daki uçak kazasının maliyeti 100 milyon doları aşacak

İki yıllık Japan Airline Airbus A350, Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpıştıktan sonra sadece kanatları sağlam kalacak şekilde tamamen yanmıştı.

Yolcu uçağındaki 279 kişinin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edilirken, küçük Sahil Güvenlik uçağındaki 6 mürettebattan 5'i hayatını kaybetmişti.

Aviation Safety Network'e göre, A350 model Airbus'ın gövdesi dünya çapında ilk kez bir havacılık felaketinde yok oldu. Bu model, karbon fiberle güçlendirilmiş plastik gibi son teknoloji malzemelerle üretilen yeni nesil uçaklardan biri.

[AP]

Japan Airlines, uçağın 79 milyon sterlinlik kaybını sigortanın karşılanacağını belirtti. Şirket, 31 Mart'ta sona erecek mali yıl için tahmin edilen kazancın etkisine erişiyordu.

Reuters'a konuşan sigorta sektöründen kaynaklar, ABD'li sigorta şirketi AIG'nin çarpışmada tahrip olan uçak için "her türlü riskleri" içeren 130 milyon dolarlık poliçesinin başındaki firma olduğuna inanıldığını söyledi.

Kazayı soruşturan Japon yetkililer, Japan Airlines uçağına Tokyo'nun Haneda Havalimanı'na iniş için yeşil sinyal verilirken, daha küçük olan sahil güvenlik uçağına kalkış izni verilmediğini söyledi.