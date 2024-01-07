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Dünya
Telegraph, Reuters, Independent 07.01.2024 11:27

McDonald's CEO'su: İsrail boykotu satışlarımızı cidden etkiledi

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, Ortadoğu'daki İsrail karşıtı boykotun satışlarını ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Kempczinski, markayla ilgili iddiaları "dezenformasyon" olarak tanımladı.

McDonald's CEO'su: İsrail boykotu satışlarımızı cidden etkiledi

Perşembe günü LinkedIn hesabından bir paylaşım yapan Kempczinski, restoran zincirine yönelik boykot kampanyasının "dezenformasyon kaynaklı" olduğunu öne sürdü.

McDonald's hakkındaki iddiaları "üzücü ve asılsız" olarak tanımlayan Kempczinski, "Müslüman ülkeler dahil, faaliyet gösterdiğimiz her ülkede McDonald's yerel işletmeciler tarafından temsil ediliyor. Bu kişiler toplumlarına hizmet etmek için yorulmaksızın çalışırken, binlerce kişiye de istihdam sağlıyor" diye konuştu.

Gazze'de savaşın başlamasının ardından, aralarında McDonald's ve Starbucks'ın da bulunduğu bir dizi marka İsrail bağlantılı oldukları iddiasıyla boykot kampanyalarının hedefi haline gelmişti.

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Ekimde, McDonald's İsrail sosyal medya hesaplarından İsrail ordusuna ücretsiz yemek sağladığını duyuran fotoğraflar paylaşmış, bu durum nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerdeki McDonald'slar tarafından kınanmıştı.

Reuters'ta yer alan haberde, boykot kampanyalarının hedefi olan bazı Batılı markaların özellikle Mısır, Ürdün ve Malezya'da boykotun etkisini hissettikleri bildirildi.

Yüzden fazla ülkede 40 bin 275 restoranı bulunan McDonald's 2022 mali yılında 23,1 milyar dolar gelir elde etti.

Kempczinski'nin boykot açıklaması sonrasında McDonald's hisselerinde keskin bir düşüş yaşandı.

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