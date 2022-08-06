Dokunmatik ekrandan ürün seçiliyor, akıllı telefondaki karekod okutularak ödeme yapılıyor.



Teknoloji ve otonom araçlar artık hayatımızda daha fazla yer almaya başlıyor.

Japon teknoloji ve telekomünikasyon firması ile iki perakende satış şirketi bir araya geldi.



İnsansız cihazlarla perakende satışı amaçlayan projenin pilot uygulaması başlatıldı.



İlk aşamada, yaşlı bakımevleri gibi planlı noktalara yiyecek ve içecek ulaştırılıyor.



Pilot uygulama ile perakende iş yapan şirketlerin iş gücü sorunlarını çözüp çözmeyeceği araştırılıyor.

Aynı zamanda insansız hizmetlerin topluma kolaylık sağlayıp sağlamadığı da belirleniyor.