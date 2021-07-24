Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.

Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.