Yardım paketleri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil Koordinatör Yardımcısı Yusuf Akça'nın katıldığı törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
TİKA Kabil Ofisinden yapılan açıklamada, ramazan yardımları kapsamında Kabil'deki ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrenci yurtlarına 120 paket gıda yardımı yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, yardım paketlerinin içerisinde un, pirinç, sıvı yağ, şeker, fasulye, yeşil çay, makarna ve nohut gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu aktarıldı.
TİKA'nın ramazan ayı boyunca ülkede yardım faaliyetlerini sürdüreceği kaydedildi.
Kaynak: AA