Cezayir'in Başkenti Cezayir'de bulunan ve 2021 yılında Cezayir-2 Üniversitesi bünyesinde TİKA tarafından kurulan ve COVID-19 salgını nedeniyle hizmete girmesinde gecikme yaşanan Cezayir Osmanlı Mirası Araştırma Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılış programına Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Dr. Gökçen Kalkan, Cezayir-2 Üniversitesi Rektörü Said Bumaiza, Cezayir Osmanlı Mirası Araştırma Merkezi Müdürü Şekib Benafri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Merkez, akademisyen ve araştırmacıların yetişmesine büyük katkı sağlayacak"

Büyükelçi Özdemir, bu merkezin Türk ve Cezayir halklarının ortak tarihinin aydınlatılması konusunda önemli çalışmalar yapacağına inandığını söyledi.

Bu projeyi hayata geçiren TİKA'ya teşekkür eden Özdemir, Cezayir Osmanlı Mirası Araştırmaları Merkezi’nin Cezayir ile Türkiye'deki Osmanlı dönemi arşivlerinde çalışma yapacak akademisyen ve araştırmacıların yetişmesine büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Cezayir-2 Üniversitesi Rektörü Bumaiza da benzeri projeleri hayata geçirme konusunda TİKA ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"TİKA, ülkedeki önemli bir boşluğu doldurdu"

Cezayir Osmanlı Mirası Araştırmaları Merkezi Müdürü Benafri ise bu merkezle birlikte Osmanlı dönemi Cezayir araştırmalarının yeni bir safhaya geçtiğini belirtti.

Merkezde Türkçe, Osmanlıca ve arşiv araştırma teknikleri olmak üzere birçok alanda eğitim faaliyetleri, sempozyum, konferans ve bilimsel yayın çalışmalarının yapılacağına dikkati çeken Benafri, TİKA'nın bu projeyle ülkedeki önemli bir boşluğu doldurduğuna vurgu yaptı.

Cezayir-2 Üniversitesi’nde Türk Kültür Günü

Öte yandan Cezayir-2 Üniversitesi bünyesinde bulunan Türkoloji Bölümü öğrencileri, Türk Kültür Günü etkinliği düzenledi.

Cezayir Osmanlı Araştırmaları Merkezi açılış programına katılan Büyükelçi Özdemir, daha sonra Türk Kültür Günü etkinliğine katıldı.

Erasmus Programı kapsamında Cezayir'de bulunan Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin de katkı sağladığı programda Türk yemekleri tanıtıldı, Türkiye tanıtım filmi gösterildi.

Türk halk müziği konserinin de verildiği etkinlikte, Hacivat Karagöz gösterisi yapıldı.