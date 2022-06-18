Almanya'nın Köln kentinde son derece anlamlı bir gala vardı.

Genç ailesinin trajedisini anlatan “Bilge Ana - Mevlüde Genç” belgeseli ve aynı addaki kitabın galası yapıldı.

Belgesel, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın desteğiyle çekildi.

Galaya, ırkçı saldırıda 5 evladını yitiren Mevlüde Genç ile Durmuş Genç ve ailenin diğer fertlerinin yanısıra Türk ve Alman davetliler katıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Mevlüde Genç duruşuyla herkese affetme erdemini hatırlattı"

Mevlüde Genç yaptığı konuşmada, birlikte yaşamak için saygı ve hoşgörünün önemini vurguladı, nefretten uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de söz konusu belgesel ve kitapla Genç ailesini daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını anlattı, Mevlüde Genç'in vakur ve bilge duruşuyla herkese affetme erdemini hatırlattığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 tarihinde evlerinin ırkçı Neonaziler tarafından kundaklanması sonucu Genç ailesinin 5 ferdi yaşamını yitirmişti.

Korkunç olayın yaşandığı alan daha sonra müze haline getirildi.