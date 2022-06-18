ABD'de Vestavia Hills Polis Departmanı yaptığı yazılı açıklamada, "16 Haziran akşamı Saint Stephen's Piskoposluk Kilisesi'nde vurulan üçüncü kurbanın da vefatını bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz." denildi.

Kilisedeki silahlı saldırıda yaralanarak hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ölüm haberi gelirken polis, saldırganı motive eden olayın araştırıldığını, savcılar tarafından cinayet dosyası hazırlanıncaya kadar zanlının adının gizli tutulacağını bildirdi.

Kilisedeki silahlı saldırı

Alabama polisi, Burmingham kentindeki St. Stephens Episcopal Kilisesi'ne dün yerel saatle 18.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısını önce 1, sonra 2 kişi olarak güncellemişti.

Kimliği açıklanmayan 71 yaşındaki erkek saldırgan, kilise üyelerinin katıldığı yemekte silahını çekerek etrafa ateş açmış, kurşunlar 3 kişiye isabet etmişti.

Saldırgan, yemeğe katılanlardan biri tarafından daha fazla kişiyi vurması engellenerek polise teslim edilmişti.

Kilise yetkilileri, olayın ardından düzenledikleri basın toplantısında, son zamanlarda ABD'de yaşanan diğer kitlesel silahlı saldırılara atıfta bulunarak ülkedeki silah yasasının "herkesi koruyacak şekilde" değiştirilmesi için dua etmişti.