Theresa May ve Boris Johnson arasında Brexit savaşı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmi olarak ayrılacağı tarih olarak belirlenen Mayıs 2019 öncesinde, iktidardaki Muhafazakar Parti içinde Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) anlaşması hakkındaki görüş ayrılıkları derinleşiyor.

Son olarak eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Başbakan Theresa May'in Brexit planına karşı çıkarak "Süper Kanada" planını açıklamıştı. Johnson, May ile Brexit hakkında yaşadıkları görüş ayrılıkları nedeniyle kabineden ayrılmıştı. İki siyasetçi arasındaki bu görüş ayrılığı parti liderliği için yapılan mücadeleye bir işaret olarak gösteriliyor.

May'in koltuk mücadelesi

Muhafazakar Parti'nin en çalkantılı yıllık konferanslarından biri olması beklenen bu yılki toplantı öncesinde BBC'ye konuşan May, Brexit planıyla ilgili kendisini eleştirenlere seslenerek bir arada olmaları gerektiğini vurguladı.

Bloomberg gibi bazı basın kuruluşları, May'in koltuğu için mücadele ettiği yorumunu yaparak, partisi içindeki görüş ayrılıklarını gidermeye çalıştığını öne sürdü.

May: Brexit'e inanıyorum

Avrupa Birliği bu ay içinde May'in Chequers adını verdiği Brexit planını reddetmişti. May, planının temelinde serbest ticaret olduğunu söyleyerek planının arkasında durmaya devam ediyor. Ancak Avrupa Birliği, bu planın İngiltere'nin birliğin avantajlarından yararlanmaya devam etmesi anlamına geldiğini belirtiyor.

Boris Johnson ise, bu anlaşmanın Birlikten ayrılma yanlısı olan vatandaşların oyuna ihanet olduğunu savunuyor.

Boris Johnson'ın "Brexit'e inanmıyor" eleştirilerine de yanıt veren May, Brexit'e inandığını söyleyerek AB ile müzakerelerin sonucu ne olursa olsun başarı sağlayacaklarını öne sürdü.

Boris Johnson eleştirdi, Theresa May cevap verdi

May, böylece AB ile bir anlaşma sağlanamaması durumuna da hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Boris Johnson ve eski Brexit Bakanı David Davis, Avrupa Birliği ile Kanada usulü bir serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini savunuyor.

Ancak May bu teklifin Kuzey İrlanda'yı Britanya'dan ayıracağını ve Kuzey İrlanda için farklı bir gümrük uygulamasının devreye sokulması anlamına geleceğini söylüyor.

May'in İş Bakanı olan Greg Clark ise, böylesi bir ticaret anlaşmasının uluslararası tedarik zincirlerini tıkayarak iş dünyasına zarar vereceğini belirtiyor.

Kaynak: BBC