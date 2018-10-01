Kurtarma gemisi Aquarius'taki 58 göçmen Malta'ya indi

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, sabah saatlerinde uluslararası sularda Aquarius’tan Malta donanmasına ait bir gemiye transfer edilen göçmenler, Malta’ya ulaştı.

Göçmenler, 25 Eylül tarihinde varılan anlaşma gereği, ilerleyen günlerde Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz’e sevk edilecek.

Hükümetten yapılan açıklamada, Malta’nın bu çabaya "tamamen insani sebeplerden dolayı ve arama-kurtarma konusundaki değişmeyen pozisyonuna rağmen önyargısız şekilde katıldığı" belirtildi.

Aquarius yine AB ülkeleri arasında krize yol açtı

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee’nin arama kurtarma gemisi Aquarius, Akdeniz'de geçen hafta düzenlediği 2 ayrı operasyonda 17’si çocuk 58 göçmeni kurtarmıştı.

İtalya ve Malta, gemiye limanlarına yanaşma izni vermemişti. Fransa’nın Marsilya Limanı'na dümen kıran gemiye, Fransa da yanaşma izni vermeyeceğini açıklamıştı.

Son olarak Malta, Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz’in vardığı anlaşma sonucunda göçmenlerin hızla diğer ülkelere dağıtılmak üzere Malta’da karaya çıkmasına izin verilmişti.

Göçmenler, anlaşmaya varılan tarihten beri uluslararası sularda hava şartlarının iyileşmesi ve Malta gemisine transfer yapılması için bekliyordu.

Aquarius’un bayrağını taşıdığı Panama 21 Eylül’de, hakkında "Akdeniz sahillerinde kurtarılan göçmen ve sığınmacılara yönelik uluslararası yasal prosedürlere uymadığı ihbarları yapıldığı" gerekçesiyle geminin kaydının iptal sürecini başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: Reuters, AA