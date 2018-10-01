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Çin, ABD ile yapacağı güvenlik zirvesini iptal etti

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları, diplomatik ilişkileri de etkiliyor. Pekin, iki ülke arasında ekim ayında yapılması planlanan güvenlik zirvesini iptal etti.

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Çin, ABD ile yapacağı güvenlik zirvesini iptal etti

ABD merkezli New York Times gazetesinde yer alan habere göre ABD'den üst düzey bir yetkili, Pekin'in ekim ayında ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile yapılacak güvenlik zirvesini iptal ettiğini açıkladı.

İptal kararı, ABD'nin Çin'e yönelik vergi uygulamaları ve son olarak Çin Denizi üzerindeki askeri uçuşun ardından alındı. Ancak iki taraftan da iptalin sebebine yönelik resmi bir açıklama gelmedi. 

İptal edilen güvenlik zirvesinin başka bir tarihte yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği ise bilinmiyor.

Geçtiğimiz çarşamba düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısı sırasında ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ABD'deki Kongre seçimlerine müdahale etmekle suçlamış, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi suçlamaları reddetmişti.

Cuma günü basın açıklaması yapan Wang, Pekin ve Washington arasında yükselen tansiyonun paniğe neden olmaması gerektiğini söylemiş ancak Çin'in şantajlara boyun eğmeyeceğini ifade etmişti.

Kaynak: Reuters, TRT Haber

Etiketler: Pekin, Güvenlik Zirvesi, çin, abd
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