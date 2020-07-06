Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) rakip prenslere karşı yürüttüğü 'mücadele' devam ediyor.

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlığındaki Yolsuzlukla Mücadele Komitesinin, 4 aydan beri gözaltında tutulan eski veliaht prensi Muhammed bin Nayef'e karşı yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmasında sona geldiğini öne sürdü.

Yazar David Ignatius imzasıyla yayımlanan makalede, ABD'li ve Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere dayanarak komitenin, bin Nayef'in zimmete geçirdiği iddia edilen 15 milyar doları devlete geri ödemesini istediği iddiasına yer verildi. Ancak bu miktarın nasıl hesaplandığına dair herhangi bir bilgisinin olmadığını ifade eden kaynaklar, gazeteyle paylaştıkları belgelerle yolsuzluk iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

"Bin Nayef'in yaptığı harcamaları, eski Kral onaylamıştı"

Gazeteye konuşan ve kimliğinin gizli kalmasını isteyen bin Nayef'e yakın isimler, prensin terörle mücadele programını yönetirken paravan şirketler ve özel banka hesapları kullanarak söz konusu paraları yasaya aykırı şekilde kendi hesabına aktardığı iddialarını reddediyor. Bu harcamaların, eski Kral Abdullah'ın 2007 yılında imzaladığı gizli bir kararname kapsamında, terörle mücadele faaliyetlerinde kullanıldığını belirtiyorlar.

Gazeteye göre kaynakların sunduğu belgeler, Kral Abdullah'ın bin Nayef'e gizli finansman sağlanmasını onayladığını ortaya koyuyor ve harcamalarla ilgili yıllık rapor sunulmasını öngörüyor.

Kral Abdullah'ın imzaladığı gizli kararname, “Terörle mücadele çabalarını destekleyecek şekilde bu fon ve harcamaların yönetimi konusunda... İçişleri Bakanı'na (bin Nayef) kolaylıkların sağlanması ve devam ettirilmesini” öngörüyor ve söz konusu hassas faaliyetlerin gizlenmesi için bin Nayef'e “özel sektörde uygun araçlar” oluşturma yetkisi veriyor.

Yine kaynaklar tarafından sağlanan ve gazetenin gözden geçirdiği, Muhammed bin Nayef'in 2013 yılının mayıs ayında Kral Abdullah'a sunduğu raporda, terörle mücadele programında yapılan harcamalar detaylandırılıyor. Orada, 8 proje için 5 milyar Suudi Riyali (yaklaşık 1,3 milyar dolar) harcanması için onay isteniyor. Söz konusu projeler kapsamında “gizli havalimanları” inşa etmek için 378 milyon riyal, “hava ulaşımı hizmetleri” için 1,6 milyar riyal ve silahlar gibi “kaynakların” temini için 1,5 milyar riyal tahsis edilmesi öngörülüyor.

Gazeteye göre belgeler, raporun 3 gün sonra Kral Abdullah tarafından onaylandığını ortaya koyuyor.

Avukatlar belgeleri yurt dışında saklıyor

Bin Nayef'e yakın kaynaklar, söz konusu belgelerin, prensin avukatları tarafından İngiltere ve İsviçre'de tutulduğunu, gelecekte olası uluslararası hukuki işlemlerde kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Kral Abdullah'ın vefatından sonra dönemin veliaht prensi Selman bin Abdülaziz'in 2015 yılında tahta geçmesiyle Muhammed bin Nayef veliaht atanmıştı.

O yıl ilk kez ortaya çıkan ikinci veliahtlık koltuğuna ise Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman oturdu.

Bin Nayef saray görevden alınmıştı

Muhammed bin Nayef 20 Haziran 2017'de Kral Selman bin Abdülaziz'in kararnamesiyle veliaht görevinden azledilmiş, yerine ikinci veliaht prensi Muhammed bin Selman geçmişti.

Kraliyet sarayında 1 gün boyunca alıkonulduğu ve tehditle koltuğundan feragat ettirildiği iddia edilen bin Nayef, aynı gün kameraların önüne geçmiş, MBS'ye biat etmişti.

O tarihten sonra ev hapsinde tutulduğu iddia edilen bin Nayef, geçen mart ayında çok sayıda prens ve Suudi yetkili ile beraber 'yolsuzluk' iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Ancak Batı medyasında yer alan bazı haberlere göre bin Nayef'in gözaltına alınması, Muhammed bin Selman'ın muhtemel rakiplerini bertaraf etme çabasının bir parçası olabilir.

Zira bazı iddialara göre, tahta geçmek için babasının vefatını beklemek istemeyen Muhammed bin Selman, 'yolsuzluk ile mücadele' adı altında karşısına çıkabilecek muhalif sesleri sistematik olarak susturuyor.