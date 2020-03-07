Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre, Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz El-Suud ile yeğeni Prens Muhammed bin Nayef gözaltına alındı.

Gazetenin isimlerini açıklamadığı kaynaklarına göre, iki isim vatana ihanetle suçlanıyor.

New York Times gazetesindeki haberde de, Prens Nayef'in küçük kardeşi Prens Navaf bin Nayef'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltılara ilişkin olarak, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası eleştirilere hedef olan Veliaht Prens Selman'ın, gücünü pekiştirmek istediği yorumları yapıldı.