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UNICEF Direktörü: Ateşkes bölgedeki çocuklar ve aileleri için çok önemli
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Henrietta Fore, Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkesin, bölgedeki çocuklar ve aileleri için çok önemli olduğunu söyledi.
Henrietta Fore, Türkiye ve Rusya tarafından varılan ateşkesin sürmesini ümit ettiklerini dile getirdi.
"Bu çocuklar ve aileleri için en önemlisi. Tüm çatışmaların kesilmesine ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Fore, rejim yetkililerinden sürekli olarak daha fazla erişim talebinde bulunduklarını dile getirdi.
Terör örgütü YPG/PKK'nın, DEAŞ üyelerinin ailelerini tuttuğu Haseke ilindeki Hol Kampı'na da dikkat çeken Fore, burada okula gitmeyen ve radikal ideoloji öğretilen çocukların kendi ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini de ifade etti.
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