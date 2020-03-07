Henrietta Fore, Türkiye ve Rusya tarafından varılan ateşkesin sürmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

"Bu çocuklar ve aileleri için en önemlisi. Tüm çatışmaların kesilmesine ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Fore, rejim yetkililerinden sürekli olarak daha fazla erişim talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, DEAŞ üyelerinin ailelerini tuttuğu Haseke ilindeki Hol Kampı'na da dikkat çeken Fore, burada okula gitmeyen ve radikal ideoloji öğretilen çocukların kendi ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini de ifade etti.