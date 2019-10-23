İngiliz The Times yazarı Sara Tor, Türkiye’nin Barış Pınarı harekatına destek verdi.

Sara Tor gazetede yayımladığı makalede, harekata yönelik batının tek yanlı tutumunu eleştirdi.

YPG/SDG’nin, Türkiye’deki terör örgütü PKK’nın bir uzantısı olduğunu, amaçlarına ulaşmak için de teröre başvurduklarını belirtti.

YPG'nin toprak kazanmak için terörü kullanmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

PKK’nın Türkiye’de 40 yıldır kaos ve ölüm getiren bir ayrılıkçı terör örgütü olduğunu söyledi.

PKK'nın hem Türklere hem Kürtlere verdiği zararı şahsen ilk elden gördüm" ifadesini kullandı.

Sara Tor, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de oluşturmak istediği "güvenli bölgenin" de "gerekli" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

