Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'nda konuşan Tesla'nın eski yönetim kurulu üyesi ve yatırım şirketi Westly Group'un kurucusu Steve Westly, dünyanın en büyük 10 şirketi arasında enerji şirketi olarak sadece Saudi Aramco'nun bulunduğuna dikkati çekti.

Westly, dünyanın en büyük 6. şirketi konumundaki Tesla'nın da artık enerji şirketi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Her şey 10 yıl içinde bile bu kadar çok değişebilirken bundan sonra neler olabileceğini düşünemiyorum." ifadesini kullandı.

"Petrol ve doğal gaz dünyasından teknoloji dünyasına geçişi görüyoruz"

Bir watt güneş enerjisinin 77 dolara ulaştığı zamanlar olduğuna işaret eden Westly, "30 sentlere kadar inen fiyatlarla birlikte 183 gigavata ulaşan kurulu güce ulaşıldı. Bu yeni enerji dünyasının başlangıcı. Sürdürülebilir enerji dünyasındayız. Güneş ve rüzgarın daha da ucuzlayacağı bir geleceğe ilerliyoruz. Petrol ve doğal gaz dünyasından teknoloji dünyasına geçişi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Westly, son 10 yılda batarya fiyatlarında yaşanan düşüşe dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kilovatsaat başına 1000 dolar bandında olan batarya maliyeti, günümüzde 95 dolara kadar düştü. 2010'dan 2 olan li-on batarya fabrika sayısı 200'e yaklaştı. Şu anda 770 gigavatsaat olan batarya kurulu gücü 2030'da 3,7 teravatsaat olacak. 2030'da araç satışlarının yüzde 70'ini elektrikli araçlar oluşturacak. General Motors 2035, Volvo 2030, Chrysler 2028 itibarıyla sadece elektrikli araç üretecekler. 2014'te yalnızca Tesla'nın 24 süper şarj istasyonu varken şu an 520'yi geçti. Bunların hepsi bize yaşanan ve yaşanacak dönüşümü gösteriyor."