Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Süryani okullarını kapatmasına tepki

Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da 4 Süryani okulunun kapatılmasına tepki göstererek, "bölge halkının insan haklarına tecavüz eden bu tiranlar ve destekçilerinden bıktığını" ve "YPG'ye silah veren devletlerin bu ihlalleri kınamamasının dikkat çekici olduğunu" bildirdi.

"YPG/PKK'nın okulları kapatmak gibi bir yetkisi yok"

Konseyin Birleşmiş Milletler (BM) ile ilişkilerden sorumlu yöneticisi Sarah Bakir yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerindeki 4 Süryani okulunun eğitim faaliyetlerine zorla son verdiğini belirtti.

Kamışlı sakinlerinin YPG/PKK'nın işgaline karşı gösteriler düzenlediğini, bölgede bu terör örgütü aleyhinde konuşanların ise ölüm tehdidi aldığını dile getiren Sarah Bakir, YPG/PKK'nın okulları kapatmak gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi.

"YPG'ye silah verenler neden kınamıyor?"

Bakir, yıllardır Suriye'de artan şekilde YPG/PKK saldırılarına hedef olduklarını, taşınmazlara zorla el konulması, cinayetler, kaçırmalar ve son olarak da okullarının kapatılmasıyla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, uluslararası topluma yaptıkları çok sayıda çağrının ise cevapsız bırakıldığını dile getirdi.

Sadece kendilerine değil diğer azınlıklara da yapılan bu tür eylemleri de kınadıklarını ifade eden Bakir, "YPG'ye silah ve diğer destekleri sağlayan devletlerin ise niçin YPG'yi durdurmadıkları veya bu büyüyen insan hakları ihlallerini kınamadıkları dikkat çekicidir" dedi.

"Bölge halkı bu tiranlardan bıktı"

Bakir, okul kapatmanın bardağı taşıran son damla olduğunu kaydederek, bu kapsamda yapılan gösterilere her geçen gün daha çok kişinin katıldığını belirterek, "Bölge halkı, insan haklarına tecavüz eden bu tiranlar ve destekçilerinden bıktı" diye konuştu.

Dünya Süryaniler Konseyi Başkanı Johny Messo daha önce, YPG/PKK'nın bu beldelerde okulları kapatmasının temel nedeninin Süryanilerin onların taleplerine boyun eğmemesinden kaynaklandığına dikkat çekerek, bu talepler arasında müfredata Kürtçe eğitim ve kitapların eklenmesi ile okullar için ruhsat alınması olduğunu belirtmişti.

YPG/PKK'nın ideolojik müfredat dayatması

Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda, 3 yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor.YPG/PKK, ilkokullarla başladığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflarda da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor.

Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise, özel okullara yöneliyor.

Ancak örgüt bu okullara da baskın yaparak, tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.

Terör örgütü, eğitim dayatmasını genişleterek, 10 Ağustos'ta Kamışlı'ya bağlı Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını da kapatmıştı.

Dün YPG/PKK'lı teröristler, okullarının yeniden açılmasını isteyen protestocuları dağıtmak için havaya ateş açmış ancak kalabalık yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından dağılmıştı.

Kaynak: AA