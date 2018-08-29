Boşnak lider İzetbegovic Filistin’de

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Ürdün Kraliyeti'ne ait özel bir helikopterle gittiği işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat’ın kabrini ziyaret etti.

İzetbegovic daha sonra, Ramallah kentindeki Filistin Devlet Başkanlığı Sarayı’nda düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Törene Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli yetkililer, Müslüman ve Hristiyan din adamları katıldı.

İzetbegovic ve Abbas’ın resmi temasların ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Boşnak liderin ayrıca akşam namazında işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, resmi ziyarette bulunmak üzere Ürdün’e gitmiş, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelmişti.

Boşnak lider İzetbegovic Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, Filistin ziyaretinden önce ilk Amman ziyareti kapsamında, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelmişti.

Krallık Divanı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kral Abdullah'ın İzetbegovic'i Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda kabul ettiği ifade edilmişti.

Kral Abdullah ile İzetbegovic'in ikili görüşmesinin ardından Bosna Hersek ve Ürdün'den heyetlerin katıldığı bir toplantı düzenlenmişti.

Kaynak: AA