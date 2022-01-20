Terör örgütü PKK/YPG yuvalandığı Tel Rıfat'tan, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı.

Saldırıda araç içinde yer alan 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale gelirken yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

Afrin merkezdeki bulvarlara 6 füze fırlatıldı

Teröristler, Afrin ilçe merkezindeki Siyaset Bulvarı, Ziyadiye ve Racu yollarına da 6 adet füze fırlatıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Böylece gün içinde Afrin ilçesine yapılan terör saldırılarında 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

Hatay Valiliği'nden açıklama

Hatay Valiliği PKK/YPG'nin bugün gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bir açıklama yayımladı:

"20.01.2022 günü saat 15.30 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkezine yönelik 5 adet füze saldırısı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 4 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 20 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir.

Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

Afrin'de meydana gelen saldırı ile ilgili Basın Açıklaması https://t.co/5rLLzBrhsO pic.twitter.com/lZas5pB7nG — T.C. Hatay Valiliği (@HatayValiligi) January 20, 2022

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesindeki varlığını sürdürüyor.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 18 Mart 2018'de Afrin'i terör örgütü PKK/YPG'den arındırmıştı.