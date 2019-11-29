Terör örgütü PKK/YPG El Bab'da sivilleri hedef aldı: 4 yaralı29 Kasım 2019 Cuma 17:44 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:48
El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan terör örgütü PKK/YPG, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de tanksavar füzesiyle yaraladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/YPG’li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor.
El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı.
Bakanlık, saldırıya ait fotoğrafları da Twitter adresi üzerinden yayınladı.
Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/YPG’li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı. pic.twitter.com/Kh2D7dq6oP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2019
Kaynak: TRT Haber