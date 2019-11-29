Dünya
Londra köprüsü silah seslerinin ardından kapatıldı29 Kasım 2019 Cuma 17:20 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 18:00
Londra köprüsü üzerinde çıkan bir kavgada silah seslerinin duyulmasının ardından, polis köprüyü ulaşıma kapattı.
Londra köprüsü üzerinde kavga eden bir grup erkek, polisin gelmesinin ardından ateş etmeye başladı.
Bölge polisi, köprünün kapatıldığı haberlerini doğrulayarak, insanları olay yerinden uzaklaştırdı.
BBC muhabiri John McManus, "Birkaç dakika önce, güney yakasındaki Londra köprüsünden köprünün kuzey kıyısına yürüdüm. Köprünün diğer tarafında, birkaç kişi bir adama saldırdı. Polis silah seslerinin duyulmasından sonra köprüyü kapattı" dedi.
Bİr şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Kaynak: BBC News
Etiketler: silahlı saldırı londra köprüsü