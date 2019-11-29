Dünya
Terör örgütü PKK/YPG Afrin'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor29 Kasım 2019 Cuma 17:17 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:31
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırıyı PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği ihtimali üstünde duruyor.
Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir caddede bomba yüklü bir araç patlatıldı.
Terör saldırısında 4 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede de maddi zarar oluştu.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü PKK/YPG, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: bombalı saldırı afrin