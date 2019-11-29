Dünya
Köln'de göstericiler "küresel iklim grevi" için toplandı29 Kasım 2019 Cuma 16:21 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 16:24
Almanya'nın Köln kentinde yaklaşık 20 bin genç, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "küresel iklim grevi" kapsamında gösteri düzenledi.
[Fotoğraf: Reuters]
Şehir merkezindeki Friesenplatz'da, "Gelecek için cuma" sloganıyla bir araya gelen gençler, "Geleceğimizi çalıyorsunuz", "Dünyayı kurtarın", "İklim hareketine destek verin" ve "Greve gel" sloganlarının yazılı olduğu dövizler taşıdı.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride, Friesenplatz ve Rudolfplatz'daki ana caddeler trafiğe kapatıldı.
Buradan yürüyüşe geçen göstericilerin, şehir merkezindeki güzergahtan kilometrelerce yürüdükten sonra akşam saatlerinde yine aynı noktada gösteriyi bitirmesi planlanıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: küresel iklim grevi