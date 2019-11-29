Nazi partisi kurma hazırlığındaki grubun mühimmatı ele geçirildi29 Kasım 2019 Cuma 17:35 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:46
Avrupa'da yükselen yasa dışı aşırı sağ girişimler bu kez İtalya'da kendini gösterdi. İtalyan polisi, Nazi sempatizanı bir grubun peşine düştü. Gruba yönelik baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İtalyan polisi yeni bir Nazi partisi kurma hazırlığındaki grubun üyelerini gözaltına aldı.
"İtalya Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi" adı altında yapılanmaya çalışan grubun, Nazi yanlısı, yabancı düşmanı ve Yahudi karşıtı olduğu belirlendi.
Emniyet güçleri, Sicilya dahil İtalya genelinde 19 adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve patlayıcı maddeye de el konuldu.
Şüpheliler, tahrip etme amacı taşıyan silah bulundurma ve yasadışı parti kurma gerekçesiyle suçlanıyor.
Temmuz ayında İtalyan polisi aşırı sağcılara ait dev bir silah deposunu ortaya çıkarmıştı.
Depoda füze de bulunmuştu.
Ekim ayında cami baskını planlayan aşırı sağcı Nazi sempatizanları, son anda yakalanmıştı.
Kaynak: TRT Haber