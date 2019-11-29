Dünya

Nazi partisi kurma hazırlığındaki grubun mühimmatı ele geçirildi

29 Kasım 2019 Cuma 17:35 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 17:46

Avrupa'da yükselen yasa dışı aşırı sağ girişimler bu kez İtalya'da kendini gösterdi. İtalyan polisi, Nazi sempatizanı bir grubun peşine düştü. Gruba yönelik baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.