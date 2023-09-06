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Dünya
AA 06.09.2023 14:43

Terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da Arapları göçe zorluyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmaların ardından PKK/YPG, Arap köylerindeki sivilleri hedef alarak bölge halkını göç ettiriyor.

Terör örgütü PKK/YPG Deyrizor'da Arapları göçe zorluyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre PKK/YPG, 27 Ağustos'ta başlayan çatışmaların merkezindeki Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsalında yaşayan Arapları ağır silahlarla hedef alıyor.

Terör örgütü, Deyrizor'da çatışmalar sonrası kaybettiği Gıranic, Suveyden, el Tayyene, Ziyben ve Havayic köylerindeki yerleşimlere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırarak sivilleri göçe zorluyor.

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Örgütün saldırılarının kaçan yüzlerce aile, Arap aşiretlerinin kontrolündeki çatışma olmayan nispeten güvenli köylere sığınıyor.

PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretlerin, terör örgütüne karşı başlattığı Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarındaki operasyonlarda 27 Ağustos'tan bu yana toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarılmıştı.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

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Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü ABD yaptırımlarına rağmen kaçakçılar aracılığıyla Şam yönetimine satarak gelir sağlayan örgüt elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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