Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2023 14:40

Polonya ordusuna değeri 22 milyar avroyu aşan teçhizat sağlanacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin hava savunma sistemlerini geliştirecek yeni ekipmanlar için değeri toplamda 100 milyar zlotiyi aşan (22,2 milyar avro) çeşitli sözleşmeleri onayladı.

Polonya ordusuna değeri 22 milyar avroyu aşan teçhizat sağlanacak

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sözleşmelerin kısa menzilli uçaksavar füze sistemleri ve yaklaşık 1700 insansız hava aracı da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanları kapsadığı kaydedildi.

Polonya hükümeti tarafından 2018'de başlatılan "Wisla hava savunma programı" kapsamındaki sözleşmeleri, Savunma Bakanı Blaszczak onayladı.

Blaszczak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Patriot/IBCS sisteminin bataryaları, yeni deniz füze birimleri, Pilica+ üçlü katman hava savunma sisteminin unsurları ve insansız hava araçları... Bunlar imzalanan sözleşmeler sonucunda Polonya ordusuna sağlanacak silahlar. Bugün imzalanan ve değeri 100 milyar zloti olan sözleşmelerin yarısı Polonya silah endüstrisine gidecek. Mümkün olan her durumda siparişlerimizi yerli sanayiye yönlendiriyoruz. Sürekli olarak çok sayıda ve modern bir ordu inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya hükümeti ülkenin ordusunu Avrupa'nın en güçlülerinden biri haline getirmek amacıyla Güney Kore ve ABD ile yüzlerce tank ve çok sayıda roketatar satın almak üzere anlaşmalar imzaladı.

ETİKETLER
Polonya Ordu
Sıradaki Haber
ABD yoksul ülkelere iklim tazminatı ödemeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:11
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan yapıcı tavır almıyor
16:10
Kırklareli'ndeki selin yaşandığı bungalov evlerin işletme sahibi hakkında gözaltı kararı
15:58
ABD: Hindistan ve Çin gerginliğinin G20 Zirvesi'ni etkilememesi Pekin yönetimine bağlı
15:49
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de
15:39
Kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut İspanya'da yakalandı
15:09
Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
FOTO FOKUS
Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü böyle görüntülendi
Selin vurduğu Halkalı Gümrüğü böyle görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ