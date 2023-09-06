Kanada'da kirli koltuklarda oturmak istemeyen yolcuları uçaktan indiren hava yolu şirketi özür diledi

Air Canada hava yolu şirketinin 26 Ağustos'taki Las Vegas-Montreal uçuşunda meydana gelen ve 29 Ağustos'ta sosyal paylaşım platformu Facebook'ta paylaşılan olay, basına yansıdı.

Söz konusu paylaşımda, önceki uçuşta kusan bir yolcunun koltuğunun yeterince temizlenmediği ve kokunun giderilmesi için parfüm ve toz halinde kahvenin kullanıldığı belirtildi.

Koltukların durumunu gören 2 yolcunun, görevlilerle dakikalarca konuyu tartıştığı fakat uçağın dolu olması nedeniyle başka koltuğa geçemedikleri aktarıldı. Yolculara, kirli koltuklara sermeleri için battaniye verildiği kaydedildi.

Sonrasında pilotun yolcuları şikayet etmeye devam etmeleri halinde "güvenlik eşliğinde uçaktan indirilecekleri ve uçuş yasağı listesine alınacakları" yönünde uyardığı ve yolcuların uçaktan indirildiği ifade edildi.

Air Canada ise konuya ilişkin açıklamasında, olayın incelendiğini, prosedürlerin usulünce uygulanmadığını ve söz konusu yolculardan özür dilendiğini bildirdi.