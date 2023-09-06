Pakistan, sınır muhafızlarının çatışmasının ardından Afganistan sınırını kapattı

Yerel yetkililer, Hayber-Pahtunhva eyaletindeki sınır kapısında, Afgan ve Pakistanlı sınır muhafızlarının birbirine ateş açtığını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Pakistanlı ve Afgan hükümet ve askeri yetkililerin, gerilimi azaltmak için temas halinde olduğunu vurgulayan yetkililer, Pakistan'ın söz konusu sınırı kapattığını ifade etti.

Söz konusu sınır kapısı, iki ülke arasındaki en önemli sınırlardan birisi olma özelliği taşıyor.

Pakistanlı yetkililer, çabuk bozulan meyve ve sebze gibi ürünleri taşıyan tırların, sınırın iki tarafında beklediğini ve sınırın önemli bir ticaret rotası olduğunu kaydetti.

Öte yandan Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, iki taraf arasında çatışma olduğunu doğrulayarak, bu tarz olayların yaşanmaması için çaba göstereceklerini belirtti.

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da çatışmayı Pakistan tarafının başlattığı ve Taliban güçlerinin karşılık verdiği ifade edildi.