Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2023 14:18

Pakistan, sınır muhafızlarının çatışmasının ardından Afganistan sınırını kapattı

Pakistan, iki tarafın sınır muhafızlarının birbirine ateş etmesi sonucu Afganistan ile en önemli sınırlarından birini kapattığını açıkladı.

Pakistan, sınır muhafızlarının çatışmasının ardından Afganistan sınırını kapattı
[Fotograf: TRT Haber]

Yerel yetkililer, Hayber-Pahtunhva eyaletindeki sınır kapısında, Afgan ve Pakistanlı sınır muhafızlarının birbirine ateş açtığını, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Pakistanlı ve Afgan hükümet ve askeri yetkililerin, gerilimi azaltmak için temas halinde olduğunu vurgulayan yetkililer, Pakistan'ın söz konusu sınırı kapattığını ifade etti.

Söz konusu sınır kapısı, iki ülke arasındaki en önemli sınırlardan birisi olma özelliği taşıyor.

Pakistanlı yetkililer, çabuk bozulan meyve ve sebze gibi ürünleri taşıyan tırların, sınırın iki tarafında beklediğini ve sınırın önemli bir ticaret rotası olduğunu kaydetti.

Öte yandan Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, iki taraf arasında çatışma olduğunu doğrulayarak, bu tarz olayların yaşanmaması için çaba göstereceklerini belirtti.

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da çatışmayı Pakistan tarafının başlattığı ve Taliban güçlerinin karşılık verdiği ifade edildi.

ETİKETLER
Pakistan Afganistan
Sıradaki Haber
Güney Kore'den, Kuzey Kore ile yapılan tüm askeri işbirliğinin durdurulması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak
14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay'ın ailesine başsağlığı
14:31
Kanada'da kirli koltuklarda oturmak istemeyen yolcuları uçaktan indiren hava yolu şirketi özür diledi
14:24
Batı Anadolu'daki iller için sağanak uyarısı
14:17
Kayserili annelerden evlat nöbetine destek
14:40
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 65
Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarının önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor
Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarının önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ