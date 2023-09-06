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Dünya
AA 06.09.2023 14:38

ABD yoksul ülkelere iklim tazminatı ödemeyecek

ABD İklim Özel Elçisi John Kerry, ABD'nin gelişmekte olan ülkelere "iklim değişikliği tazminatı" ödemeyeceğini söyledi.

ABD yoksul ülkelere iklim tazminatı ödemeyecek
[Fotoğraf: Getty]

ABD İklim Özel Elçisi John Kerry, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan Afrika İklim Zirvesi sırasında düzenlediği basın toplantısında, hiçbir koşulda ülkesinin tazminat ödemeyi kabul etmediğini ifade etti.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, Kerry, dünyayı en çok kirleten ülkeler sıralamasında en üst sıralarda yer alan ABD'nin iklim değişikliği ile mücadelede "kayıp ve zarar" mekanizmasını desteklediğini ancak bunun cezalandırıcı bir yöntem olarak görülmemesi gerektiğini dile getirdi.

Bu mekanizmanın sorumlu ülkelerin krizden etkilenenlere yardım etmesi için önemli olduğuna değinen Kerry, ABD hükümetinin karbon fiyatlamaya ilişkin henüz bir karar almadığını belirtti.

Yoksul ülkeler, geçen yıl Mısır'da yapılan 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP27) iklim değişikliğinin ülkelerinde neden olduğu hasarın karşılığında "tazminat" talep etmişti.

Bugün son bulacak Afrika İklim Zirvesi'nde yeşil büyüme ve iklim finansmanı gibi konular masaya yatırılıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütüne (DMÖ) göre, küresel sera gazı emisyonlarının yalnızca bir kısmından sorumlu olan Afrika kıtası iklim değişikliğinden orantısız şekilde zarar görüyor.

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ABD Afrika İklim Değişikliği Küresel Isınma
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