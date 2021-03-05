Yemen'de güvenlik güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin verdiği destekle Hadramevt'in en büyük ikinci ilçesi olan Seyun'da operasyon düzenledi.

Operasyonda El-Kaide sorumlularından Bin Talib'in yakalandığı belirtildi. Bin Talib'in isminin, Yemen ordusu mensuplarını hedef alan bazı suikastlere karıştığı ifade edildi.

Koalisyon güçlerinden ya da Yemen makamlarından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.