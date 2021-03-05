Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 05:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü El Kaide'nin üst düzey sorumlusu Bin Talib yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde terör örgütü El Kaide'nin üst düzey sorumlularından Kabus bin Talib operasyonla yakalandı.
Yemen'de güvenlik güçleri, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin verdiği destekle Hadramevt'in en büyük ikinci ilçesi olan Seyun'da operasyon düzenledi.
Operasyonda El-Kaide sorumlularından Bin Talib'in yakalandığı belirtildi. Bin Talib'in isminin, Yemen ordusu mensuplarını hedef alan bazı suikastlere karıştığı ifade edildi.
Koalisyon güçlerinden ya da Yemen makamlarından konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Etiketler: Yemen
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