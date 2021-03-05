Lübnanlılar ülkedeki ekonomik krize rağmen yaklaşık 7 aydır yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamayan mezhep eksenli siyasi güçlere karşı öfkesini dillendirmek için yolları trafiğe kapatma eylemlerine başvuruyor.

Ülke tarihinde ilk defa Amerikan dolarının 10 bin Lübnan lirası seviyesine çıkmasının ardından 2 Mart Salı günü başkent Beyrut ve diğer bölgelerde başlayan protestolar, bu akşam ülkenin birçok bölgesinde ana yollarda devam etti.

Ellerinde Lübnan bayrakları taşıyarak yolları trafiğe kapatan, lastik ve çöp konteynerlerini ateşe veren eylemciler, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın ardından 10 Ağustos'ta istifa eden hükümetin yerine yenisini kuramayan siyasi güçlerin ulusal çıkarları kendi siyasi çıkarlarına kurban ettiğine dair çeşitli sloganlar attı.

Gündüz saatlerinde de şehirlerarası bazı yolların kapatılması nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi dolayısıyla karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.