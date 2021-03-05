İsrail, El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'ne asansör inşa edilmesinde ısrarlı.

Filistinli avukat Tevfik Cahşın, Kudüs'teki İsrail Merkez Mahkemesi'nin, asansör inşaatına yapılan itirazın reddettiğini açıkladı.

Cahşın, "Karar, itiraz dilekçesinin sunulmasından sonra 24 saat içerisinde alındı. Normalde karar alınması günler, hatta aylar sürer. Bu kararın siyasi olduğunu gösteriyor" dedi.

Filistinli avukat, Harem-i İbrahim Camii'nde inşaat izni yetkisinin, El-Halil belediyesine ait olduğuna dikkat çekti.

Kararı temyize taşıyacağını ve asansör inşaatının durdurulmasını talep edeceğini de söyledi.

Hamas: Kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı

Hamas, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne asansör inşaat etme konusundaki ısrarını, kutsal mekanlara yönelik açık bir saldırı olarak nitelendirdi.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Temmuz 2017'de, Harem-i İbrahim Camii'ni ve El-Halil'deki Eski Şehiri Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.