Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 03:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Harris ve Netanyahu telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliği vurgulandı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Harris ve Netanyahu yaptıkları telefon görüşmesinde, İsrail ve ABD arasındaki ortaklığı ele aldı.
Harris'in, ABD'nin İsrail'in güvenliğine koşulsuz taahhüdünün sürdüğünün altının çizildiği açıklamada, "Harris, İsrail'in son dönemde Arap ve Müslüman dünyadaki ülkeler ile yaptığı normalleşme anlaşmalarına güçlü desteğini dile getirdi ve İsrail ve Filistinlerin güvenliği, barışı ve huzuru artırmanın önemini vurguladı" denildi.
İki isim, İran'ın nükleer programı ve "tehlikeli bölgesel davranışları" da dahil bölgesel güvenlik konularında iş birliği ve ortaklık konusunda mutabık kaldı.
İki ülke arasında bilimsel iş birliği ve COVID-19'u kontrol altına alma konularının da önemi vurgulandı.
Etiketler: ABD İsrail Kamala Harris Netanyahu
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