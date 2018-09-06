"Terör örgütü DEAŞ'ın elinde binlerce Türkmen ve Ezidi var"

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ali Beyati, 10 Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirerek ülkenin 3'te 1'ini kontrol altına alan DEAŞ'ın, binlerce Ezidi ve Türkmen'i kaçırdığını belirtti.

Beyati, DEAŞ tarafından kaçırılanların çoğunun Ezidi olduğuna işaret ederek, Musul'un batısındaki Sincar ilçesinde 3 Ağustos 2014'ten itibaren 6 bin 404 Ezidinin kaçırıldığını söyledi.

Öldürülen Ezidi sayısı bin 239

Örgütün kaçırdığı Ezidilerin 3 bin 538'inin kadın, 2 bin 866'sının erkek olduğu bilgisini veren Beyati, komisyonun öldürülen Ezidi sayısını ise bin 239 olarak tespit ettiğini aktardı.

Irak'ta Arap ve Kürtlerden sonra üçüncü büyük unsur olarak kabul edilen Türkmenlerin de DEAŞ saldırılarına maruz kaldığını hatırlatan Beyati, "Halen DEAŞ'ın kaçırıp alıkoyduğu bin 250 Türkmen var. Bunlardan 600'ü kadın, 120'si ise çocuk" dedi.

Türkmen kadınlar tecavüz ve istismara maruz kaldı

Beyati, görgü tanıklarının ifadelerine göre Türkmen kadınların köy ve ilçelerden kaçırılırken teröristlerin tecavüz ve cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.

İnsan Hakları Komisyonu Üyesi ayrıca DEAŞ tarafından kaçırılan bu insanların akıbetinin öğrenilmesi ve ailelerine geri dönmelerinin sağlanması için Irak hükümetinin büyük bir çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA