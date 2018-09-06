Fransa'dan İdlib açıklaması: Hedefleri vurmaya hazırız

Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in Temania, Tuh, Breysa ve Huveyin köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Hedef gözetmeksizin yapılan saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.

İki gün önce de, İdlib'in batısı ve güneybatısına Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmişti.

Sivil yerleşimleri hedef alan saldırılar dünyanın da tepkisini çekiyor.

Birleşmiş Milletler de İdlib’e saldırıların bir felakete yol açabileceği uyarısı yaptı.

Fransa'dan olası bir kimyasal saldırıya ilişkin açıklama geldi.

Genelkurmay Başkanı, Esed rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanması halinde saldırıya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber