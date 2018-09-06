Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak projede yeni aşama

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Finlandiya bölümüne başlandı. Solitaire adlı boru döşeme gemisinin 12 metre uzunluğundaki boruları deniz altından döşemeye başladığı belirtildi.

Uzunluğu 300 metre ve genişliği 41 metre olan geminin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüreceği kaydedilen açıklamada, "Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 projesinin Finlandiya bölümüne boru döşenmeye başlandı." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Akım 2 ile yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi planlanıyor. Toplam uzunluğu bin 230 kilometre olan hattın 10 milyar avroya mal olacağı hesaplanıyor.

Ukrayna'da yaşanan kriz ve Kırım'ın ilhakı sonrasında, Avrupaya gönderdiği doğalgazda Ukrayna’nın payını daha da düşürmek isteyen Rusya, 2015'te Kuzey Akım 2 projesini duyurmuş, Finlandiya, İsveç ve Almanya da 2017'de projeye imza atmıştı.

Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi Batılı şirketlerin de yer aldığı projeye, Ukrayna’nın yanı sıra ABD, Polonya ve Baltık ülkeleri karşı çıkıyor.

Kaynak: AA