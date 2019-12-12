Türkiye hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde terörizmle mücadele eden ülkelerin başında geliyor.

Ankara, uluslararası hukuktan kaynaklanan “meşru müdafaa” hakları çerçevesinde Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarını yürüttü.

Ayrıca yurt içi ve dışındaki mücadele kapsamında, Kıran operasyonları da başarıyla sürdürülüyor.

Hedefte, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere kanlı terör örgütleri var.

Özellikle DEAŞ’a yönelik ve müttefiklerle yürütülen operasyonlar, örgütü bitme noktasına getirdi.

2014’te örgütün sözde halifelik ilan ettiğini göz önünde bulundurursak, 5 yıl içinde yediği darbeyi daha net anlamak mümkün olabilir.

Peki, çöküşünü yaşayan DEAŞ terör örgütü, bu yıllar arasında ne yaptı?

Özellikle can kayıplarını rakamlara indirgemek, terörün mal olduğu hayatları yansıtmaktan uzak olsa da tablonun geneliyle ilgili fikir vermesi açısından önemli.

Musul “hayalet kent”e dönüştürüldü

Yıl 2014’tü. DEAŞ, Irak ve Suriye’de neredeyse 100 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol ediyordu.

Irak’ın en büyük ikinci kenti Musul, aynı yıl terör örgütünün işgali altına girdi.

Terör örgütü DEAŞ, neredeyse çatışma bile yaşanmadan Musul’u işgal etti.

O yıl teröristler, 6 binden fazla kişinin canına kıydı.

ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 20 Mart 2003’te "Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu" adını verdikleri işgalle başlayan süreç, Irak halkını bu noktaya getirmişti.

Aynı ABD sonra Musul’u terörden kurtarmak için de harekete geçti ama bu operasyon da Musul’u yıkım operasyonuna dönüştü.

En az 200 sivil hayatını kaybetti.

Üstelik örgüt, yıkıcı terör saldırılarına devam etti.

Küresel Terörizm Endeksi'ne göre 2015’te 6 bin 141 kişiyi öldürdü.

Aynı yıl DEAŞ’lı teröristler, Fransa’nın başkenti Paris'te 130 kişiyi öldürdü ve ertesi yıl Belçika'nın başkenti Brüksel ve Fransa’nın Nice şehirlerini hedef aldı.

Örgüt 2016’da ise, en az 9 bin 150 kişiyi öldürdü. Bu belki de örgütün sebep olduğu en kanlı yıllardan biriydi. DEAŞ’ın düşüşü de yine bu yıldan sonra başladı.

Ancak örgüt gerilemesine rağmen geçen yıl bin 300’den fazla kişiyi katletti.

ABD ve YPG/PKK’nın birlikte yıktığı Rakka hala ayağa kalkamadı

2011’den beri iç savaşta olan Suriye'de, bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Rakka da 2 yıl önce bu kez YPG/PKK'lı teröristlerin işgali altına girdi. Bir terör örgütünün yıktığını başka bir örgütle toparlama yoluna giden ABD ile YPG/PKK’nın birlikte yıktığı kent, hala ayağa kalkmaya çalışıyor.

2 yıl içinde ne sivillerin yaraları sarıldı ne de DEAŞ’lı teröristlerin elinden kurtarılan kent kalkındırılabildi.

Yüzlerce sivilin öldürüldüğü kentte çok sayıda toplu mezar bulundu, hala da toprak altından cesetler çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ı yendiklerini söylese de Rakka halkı büyük bir yıkımın üzerinde yaşam mücadelesi veriyor.

DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü

Ve Bağdadi’nin ölümü...

ABD Başkanı Trump geçen ekim ayında DEAŞ terör örgütünün elebaşı Ebubekir el-Bağdadi Bağdadi'nin Suriye’de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurdu.

Bağdadi, yüzlerce terör saldırısının emrini veren, binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesinden sorumlu bir teröristti.

Örgüt hala var ve mücadele kararlılık gerektiriyor

Bu arada, 2018’de terörizm kaynaklı ölümlerin sayısı da dünya genelinde 30 bini geçti. Irak’ta aynı yıl 700’den fazla terör saldırısı düzenlendi mesela.

En mağdur ülke ise 2001’deki Amerikan işgalinin yaralarını sarmaya çalışan Afganistan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan’ı ihmal etmek, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır.https://t.co/QWVnzcci7S pic.twitter.com/ewp8D2gei3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2019

DEAŞ’a dönecek olursak, hala bir tehdit olarak varlığını sürdüren örgütle mücadele de özellikle Türkiye tarafından aynı kararlılıkla sürdürülüyor.

Kaynak: Küresel Terörizm Endeksi, TRT Haber

Grafik: Şeyma Özkaynak