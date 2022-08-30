Kerkük Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ mensupları Kerkük'ün kuzeydoğusundaki Leylan nahiyesinin Bor köyüne saldırı düzenledi.

Açıklamada, teröristlerin saldırıda köy sakini iki genci kaçırdığı ve nereye götürdükleri hakkında bilgi edinmedikleri ifade edildi.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kaçırılanların bulunması için bölgede operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.​​​​

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Buna rağmen DEAŞ'ın söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.