Borno Eyaleti Anti-Terörizm Ekibi Sözcüsü Muhammed İbrahim, ekibin, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.

Operasyonda 15 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü ifade eden İbrahim, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını anlattı.

Öte yandan, Kano eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 13 Boko Haram üyesi yakalandı.

Boko Haram saldırıları

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.