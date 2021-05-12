Yazan Sultan 1 yaşındaydı. Daha dünyayı tanıyamadan İsrail bombaları onu hayattan kopardı.

Son saldırıların en küçük şehidi oldu.

13 çocuk şehidin umutları yarım kaldı

İsrail'in Filistinlilere zulmü sivil, çocuk, yaşlı herkesi hedef alıyor. Son saldırılarda 13 Filistinli çocuk can verdi.

10 Mayıs'ta İsrail terörü Beyt Hanun'u vurdu.

Mervan, Rahaf, Yusuf, Hüseyin ve İbrahim... Onların hayatları da Yazan gibi Beyt Hanun'da o gece yarım kaldı.

3 çocuk aynı gece yaşamını yitirdi

Cibaliye kenti ve Nablus'a bağlı Odla köyü de İsrail zulmüne uğradı. Muhammed Sabir, Mustafa ve Said Yusuf aynı gece şehit oldu.

[Muhammed Sabir İbrahim Süleyman ]

İsrail saldırıları 11 Mayıs'ta da bir çocuğun canına mal oldu. Şehit Manar Abdulkerim, Deyr El Balah'taki zulmün kurbanıydı.

Geriye hatıraları, fotoğraflara sığmayan umutları ve acılı aileleri kaldı.

Saldırılar durmuyor

Dünyanın farklı yerlerinden, Filistinli küçücük çocukları hedef alan İsrail'e tepkiler yükseliyor.

İsrail zulmünün durması için çağrılar yapılıyor. Ancak tepkilere rağmen saldırılar kesilmedi.

3 çocuğun daha şehit olduğu haberi geldi.