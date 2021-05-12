Kendilerine "Flag Officers 4 America" adını veren emekli general ve amirallerden oluşan bir grup tarafından 10 Mayıs'ta kaleme alınan açık mektupta, başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın lehine hile yapıldığı ve anayasal haklara saldırı olduğu gerekçesiyle Amerikan halkının derin bir tehlike içinde olduğuna dair endişeleri bulunduğu yazıldı.

Başkan Joe Biden yönetimi altında ABD'nin, sosyalizm ve Marksizme doğru radikal bir dönüş yaptığı görüşüne yer verilen mektupta, "Her zaman Anayasal Cumhuriyetimizi savunmak için hareket edecek Kongre ve başkan adaylarının seçilmesiyle şimdi buna karşı gelinmesi gerekiyor" denildi.

"Çatışma özgürlük taraftarlarıyla ideolojik eğilimler arasında"

Mektupta, "Ulusumuz büyük bir tehlike içinde. 1776'daki kuruluşumuzdan bu yana hiçbir zaman olmadığı kadar anayasal olarak hayatta kalma savaşı veriyoruz. Çatışma, anayasal özgürlük ve özgürlük taraftarlarına karşı sosyalizm ve Marksizm taraftarları arasındadır" vurgusu yapıldı.

Kasım 2020'deki ABD başkanlık seçimleri öncesinde 317 ABD'li emekli general tarafından yazılan uyarı mektubunun, Demokratların iktidarındaki sol ve marksist eğilimler nedeniyle doğru çıktığı belirtildi.

"FBI seçim usulsüzlükleri ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli"

Adil seçimlerin önemine işaret edilen mektupta şu görüşler paylaşıldı:

"Halkın iradesini doğru yansıtan adil ve dürüst seçimler olmazsa Anayasal Cumhuriyetimiz kaybolur. Seçim bütünlüğü, yasal oy kullanılmasını ve sayılmasını gerektirir. Yasal oylar, Meclisin onaylı kontrolleri tarafından devlet kimlikleri, doğrulanmış imzalar kullanılarak tanımlanır.

Günümüzde pek çok kişi, adil ve dürüst seçimlerden kaçınmak için bu tür sağduyulu kontrolleri ırkçı olarak nitelendiriyor. Uygunluğun kanıtını bastırmak için ırkçı terimler kullanmak başlı başına bir gözdağı taktiğidir. İlaveten, bütünlüğün sağlanması için seçim süreçlerimizde hukukun üstünlüğü ilkesi uygulanmalıdır. FBI ve Yüksek Mahkeme, seçim usulsüzlükleri ortaya çıktığında hızlı hareket etmeli ve 2020'de olduğu gibi bunları görmezden gelmemelidir."

"Anayasal haklara 'diktatörce' saldırı"

Mektupta, Biden yönetiminin "diktatörce" bir şekilde anayasal haklara saldırı başlattığı iddia edildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Kongreyi atlayarak 50'den fazla icra kararı hızla imzalandı ve çoğu önceki yönetimin etkili politikalarını ve düzenlemelerini tersine çevirdi. Dahası, kısıtlamalar, okul ve iş yerlerinin kapatılması, yazılı ve sözlü ifadelerin sansürlenmesi gibi temel haklarımıza yönelik doğrudan saldırılardır.

Sosyalizme ve Marksizme karşı hareket edecek, Anayasal Cumhuriyetimizi destekleyen ve özel çıkarlara veya aşırılık yanlısı gruplara değil, tüm Amerikalılara, özellikle orta sınıfa odaklanırken mali açıdan sorumlu bir yönetimde ısrar eden politikacıları desteklemeli ve sorumlu tutmalıyız."